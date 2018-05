ZF ist Gastgeber für Start-up-Branchentreff

Die zunehmende Digitalisierung der Automobilindustrie verlangt auch im Produktionsbereich nach neuen Lösungen. Start-ups können mit ihren Ideen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Um von deren Potenzial und Know-how zu profitieren, fördert ZF als Partner der Innovationsplattform „Startup Autobahn“ gezielt junge Technologieunternehmen.

Bei der Veranstaltung „Deep Dive und Meetup“ im ZF-Forum in Friedrichshafen nutzten acht Start-ups die Möglichkeit, sich mit Experten aus der Automobil- und Technologiebranche zu vernetzen und ihre Ideen einem Fachpublikum zu präsentieren, berichtet ZF in einem Schreiben an die Presse.

Mixed Reality, Virtual Twins und Analysetools, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren: Die Ideen der acht internationalen Start-ups, die der Einladung der Innovationsplattform „Startup Autobahn“ zum Branchentreff „Deep Dive und Meetup“ nach Friedrichshafen gefolgt waren, hätten vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction geklungen. Daher ging es den jungen Unternehmern bei der Veranstaltung auch darum, das Potenzial zu ergründen, das in ihren Lösungsansätzen steckt.

Am Hauptsitz des Technologiekonzerns ZF präsentierten die Start-ups ihre Projekte vor rund 260 Zuschauern. Das Themenspektrum reichte dabei von Apps für die Fertigung über vernetzte Prozesse und die Analyse von Big Data bis hin zu Leichtbaurobotik und KI-Upgrades für bestehende Maschinen.

Die seit 2017 bestehende Partnerschaft zwischen ZF und „Startup Autobahn“ ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Konzerns.