Zeugin gibt Hinweis auf Unfallflüchtigen

Ein 79-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 11.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Ravensburger Mittelöschstraße Fahrerflucht begangen, berichtet die Polizei. Der Mann fuhr beim rückwärts Ausparken ein Auto an und verursachte so einen Fremdschaden von rund 3000 Euro. Eine Zeugin notierte das Kennzeichen des Autos, so gelang es der Polizei den verantwortlichen Fahrer rasch zu ermitteln. Dieser hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.