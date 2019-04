Zeughaus startet mit Eröffnungsfest in neue Saison

Lindau (lz) - Mit Klassikern und Raritäten der Rockgeschichte eröffnet die Band „Nicht von schlechten Eltern“ am Sonntag, 28. April, die Zeughaussaison. Bei schönem Wetter findet das Eröffnungsfest von 15 bis 18 Uhr auf dem Unteren Schrannenplatz vor den Toren des Zeughauses statt. Dann gibt es dort Selbstgebackenes, Kaffee und Getränke. Bei schlechtem Wetter steigt die Party in den Räumen des Zeughauses. Unter dem Namen „Nicht von schlechten Eltern“ treten die in Lindau bekannten Musiker Benny Spähn und Chris Matheis „mit Herz und Hirn, mit Röhre und flinken Fingern auf ihren Gitarren“ auf. So schreibt es der Zeughausverein in seiner Ankündigung. Der Eintritt ist frei.