Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung

Leutkirch (sz) - Im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand sämtliche Türen und die Motorhaube eines blauen VW Touran zerkratzt. Geparkt war das Fahrzeug in Niederhofen in Höhe des Gebäudes 61. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.