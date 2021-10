Zeugen nach Unfallflucht in Bad Wurzach gesucht

Bad Wurzach (sz) - Mit quietschenden Reifen und lautem Motorengeheul ist ein Unfallverursacher davongefahren, der am Dienstagabend in der „Alte Straße“ einen in einem Hofraum abgestellten Pkw angefahren hat.

Der Flüchtige beschädigte den geparkten Opel Meriva so schwer, dass dieser nicht mehr fahrtauglich war. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Laut Zeugenangaben und einigen am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteilen des Verursacherfahrzeugs dürfte der Flüchtige einen silbernen Ford S-Max gefahren haben, der nun stark beschädigt sein dürfte. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder das Unfallfahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.