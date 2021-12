Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, einen auf dem Parkplatz des Center Parks geparkten Mercedes Vito an der rechten Seite touchiert und dabei Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Im Anschluss sucht der Unbekannte das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls bittet die Polizei in Leutkirch, sich unter der Telefon 07561/84880 zu melden.