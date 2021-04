Zerbrechliche Idylle: kunstvoll bemalte Eier

Jetzt im Frühjahr ziehen die Schafherden von den Winterweideplätzen zurück auf die Schwäbische Alb bei Münsingen auf die Sommerweiden. Am Gründonnerstag war eine Schafherde bei Kappel mit gleich zwei Schäferinnen zu sehen.

Wohl kein Tier, außer dem Osterhasen, hat eine so große Bedeutung in der Religion wie das „Osterlamm“. Die Symbolik des Osterlamms ist aus dem frühen Christentum bekannt. Doch was bedeutet dieses Symbol des christlichen Glaubens?