Zeppelin-Universität veranstaltet online Informationstag

Friedrichshafen (sz) - Die Zeppelin Universität (ZU) lädt am Samstag, 8. Mai, Studieninteressierte und deren Angehörige zu einem virtuellen Hochschul-Informationstag ein. Ausgerichtet wird er von 10 bis 12.30 Uhr in Online-Formaten. Das teilt die Presseabteilung der ZU mit. Unter dem Motto „Uni live!“ haben die Teilnehmenden dabei Gelegenheit, ein Online-Seminar zu besuchen, einen virtuellen Campusrundgang zu unternehmen und mit Dozierenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen. Zudem werden die Universität und ihre Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Politik-, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen, Soziologie, Politik und Ökonomie sowie die Masterprogramme in General Management, in Kultur, Medien und Kreativwirtschaft, in International Relations & Global Politics, in Public Management & Digitalisierung, in Transformation Management in Digital Societies sowie der Interdisciplinary Research Master vorgestellt. Außerdem gibt es Informationen über Zulassungsverfahren, Karrierewege und Auslandssemester sowie die umfangreichen Studienfinanzierungs- und Stipendienprogramme. Weitere Informationen und Anmeldung unter: zu.de/unilive