Zeppelin Universität beruft Moritz Schön zum neuen studentischen Vizepräsidenten

Der 21-jährige gebürtige Sigmaringer Moritz Schön ist zum neuen studentischen Vizepräsidenten der Zeppelin Universität (ZU) berufen worden. Der Student des Bachelorstudiengangs Soziologie, Politik und Ökonomie löst zum 1. Februar Matthias Eckmann ab, dessen Amtszeit endet. Moritz Schön wird für ein Jahr hauptamtliches und vollwertiges Mitglied des Präsidiums sein und dort die studentischen Interessen vertreten, teilt die ZU in einer Presseerklärung mit.

„Das außergewöhnliche Amt des studentischen Vizepräsidenten übernehmen zu dürfen, ist für mich Ehre und Herausforderung zugleich”, sagt Moritz Schön anlässlich seiner Berufung. Im kommenden Amtsjahr möchte er sich dafür einsetzen, dass die neuen Schwerpunktthemen der internationalen Netzwerke, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in die Strukturen der ZU weiter eingewoben werden. Zudem möchte er durch neue Stipendien für Diversität und regionale Förderung die Zugangsmöglichkeiten für bisher unterrepräsentierte Gruppen verbessern.

Moritz Schön machte sich bereits vor dem Abitur als Filmemacher selbstständig. Seither produziert er regelmäßig Werbefilme, Reisedokumentationen und Kurzfilme. Während des Studiums an der ZU arbeitete er in zwei mehrmonatigen Praktika bei namhaften Unternehmen in Berlin und Hamburg und übernahm hier Rollen im PR- und Marketingbereich. Heute bringt er in verschiedenen studentischen Initiativen und Projekten an der ZU seine Kreativität ein. Seit 2020 ist er Vorsitzender des studentischen Campusradios Welle20 und moderiert und produziert mehrere beliebte Podcasts zu Themen wie Universitätsentwicklung und Hochschulpolitik.

Mit der Amtsübernahme durch den neuen studentischen Vizepräsidenten endet zugleich die Amtszeit von Matthias Eckmann, der sein Bachelorstudium in Politik-, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen fortsetzen wird. „Zwar begleitete mich während meiner Amtszeit die Corona-Pandemie und stellte mich somit vor neue Herausforderungen, jedoch wuchs ich an diesen Aufgaben und war gezwungen, neue, teilweise kreative Lösungen zu finden“, resümiert er seine Amtszeit.

Neben dem studentischen Vizepräsidenten Moritz Schön gehören dem vierköpfigen Präsidium der ZU Präsident Professor Klaus Mühlhahn, Vizepräsidentin Forschung Professorin Anja Achtziger und Vizepräsident Lehre Professor Martin Tröndle an. Zu den Aufgaben des Präsidiums zählen unter anderem die Struktur- und Entwicklungsplanung, Fortentwicklung von Forschung und Lehre sowie die Qualitätssicherung.