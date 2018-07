Zeppelin Universität beruft 14 internationale Spitzenforscher in neu gegründeten Wissenschaftlichen Beirat

Die Zeppelin Universität (ZU) hat einen internationalen Wissenschaftlichen Beirat auf gesamtuniversitärer Ebene gegründet und 14 Mitglieder, unter anderem von den Universitäten Chicago, New York, Pittsburgh, Stanford, Sydney, Warwick und York berufen. Die Mitglieder sind nun in Friedrichshafen zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. „Universitäten sind Orte des individuellen Lernens und stehen in der besonderen Verantwortung, auch institutionell selbst weiter zu lernen“, begründet ZU-Präsident Prof. Dr. Stephan A. Jansen die Einrichtung des Wissenschaftlichen Beirats. „Es ist ein besonderes Privileg, dass alle 14 Kollegen von den besten Universitäten der Welt unsere Berufung angenommen haben und nun gemeinsam mit uns über die Idee der Universität des 21. Jahrhunderts nachdenken“, freut sich Jansen im Nachgang der ersten Sitzung. Das neue Gremium bindet die ZU durch seine weitreichenden Kontakte noch enger in die internationale wissenschaftliche Gemeinde ein. Eine Zusammenarbeit ist in verschiedenen Arbeitsfeldern geplant: in der Forschung, in der beratenden Begleitung der Gesamtentwicklung der ZU mit besonderem Blick auf die Forschung, im internationalen Austausch für Forschende und Studierende und nicht zuletzt bei der Ausbildung und Begleitung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind zunächst für drei Jahre bestellt und kommen einmal im Jahr an der Zeppelin Universität zusammen. Bei der Gründungssitzung des Wissenschaftlichen Beirats der ZU dabei (von links): Bill Ashcroft, Guy Peters, Friedrich Schneider, Stephan A. Jansen, Hans Ulrich Gumbrecht, Nico Stehr, Steve Fuller und Wolfgang Eßbach. sz/Foto: pr (ZU)