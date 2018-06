Zeppelin-Stiftung: Prüfung wird Monate dauern

Es ist das Gesprächsthema am Bodensee: der Versuch von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, der Stadt Friedrichshafen die Zeppelin-Stiftung zu entreißen. Eine schnelle Lösung des Konflikts zeichnet sich nicht ab. Man werde Monate brauchen, den Antrag zu prüfen, sagte am Freitag ein Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen.

Am Donnerstag hatte der Adelige aus Mittelbiberach beantragt, die Zeppelin-Stiftung wieder zur rechtsfähigen Stiftung zu machen und damit unabhängig von der Stadt. Sein Urgroßvater Ferdinand Graf von Zeppelin hatte sie 1909 gegründet. Im Jahre 1947 war die Stiftung an Friedrichshafen gefallen, weil ihrem ursprünglichen Zweck – der Luftschifffahrt – keine Zukunft mehr gegeben wurde.

Seither wird sie als kommunales Sondervermögen geführt, ihre Erträge werden für „gemeinnützige und mildtätige“ Zwecke in der Kommune verwendet. Gespeist wird das Stiftungsvermögen vor allem durch die Gewinne des weltweit drittgrößten Automobilzulieferers ZF und des Baumaschinenhändlers Zeppelin GmbH, die zum großen Teil oder komplett der Stiftung gehören.

Antrag umfasst 200 Seiten

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin hält die Übergabe der Stiftung an die Stadt für rechtswidrig und will die alte Rechtsform wiederherstellen lassen, mit ihm als Aufsichtsratsmitglied und dem Ziel, Luft- und Raumfahrtforschung zu fördern. Rund 200 Seiten umfasst sein Antrag, der nun im Regierungspräsidium in „tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht geprüft wird“, wie ein Sprecher sagte. Eine inhaltliche Einschätzung könne man derzeit nicht abgeben.

Auch die Stadtverwaltung in Friedrichshafen hält sich mit inhaltlichen Aussagen zurück. Man werde die Unterlagen mit der „notwendigen Ernsthaftigkeit und Gelassenheit prüfen“, sagte eine Sprecherin. Oberbürgermeister Andreas Brand hatte betont, dass er davon ausgeht, dass „alle Rechtsakte zur Gründung der heutigen Zeppelin-Stiftung in der Trägerschaft der Stadt wirksam sind“. Vertreter der vier großen Gemeinderatsfraktionen CDU, Freie Wähler, SPD und Grüne hatten sich hinter den OB gestellt.

Der 65 Jahre alte Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin richtet sich derweil auf eine jahrelange juristische Auseinandersetzung ein. „Wenn in meinem Sinne entschieden wird, steht es der Stadt Friedrichshafen frei zu klagen. Und umgekehrt.“ Erste Instanz für den Klageweg wäre das Verwaltungsgericht Sigmaringen, gefolgt vom Oberverwaltungsgericht in Mannheim, dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und möglicherweise sogar dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

