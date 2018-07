Zeppelin Orchestra geht auf Tour

„13 Studenten, 3000 Kilometer, 7 Städte, 6 Länder, 1 Tour“ -- so der Slogan. Das Projekt ist schon von der Anlage her außergewöhnlich. Durch Kontakte zu Goetheinstituten, Partner-Universitäten und private Bekanntschaften in Prag, Zagreb, Budapest oder auf der kroatischen Insel Krk sind Konzerttermine zustande gekommen, die sich im Laufe der Zeit noch durch den ein oder anderen Auftritt vor Ort ergänzen könnten. So haben die Studenten der Uni in Zagreb ein kleines Musikfestival auf die Beine gestellt, bei dem das Zeppelin Orchestra mitwirken wird. Der Radiosender Welle20 (www.welle20.de) wird ein Tourtagebuch veröffentlichen, wird immer wieder von verschiedenen Konzerten und Tournee-Orten berichten. Aber auch vor Ort ist eine Gruppe Studenten dabei, die eine Dokumentation dieses Projektes mit Video-Kameras erstellen. Die Tour beginnt mit einem Konzert auf dem Klangschiff oder in der Musikmuschel am Sonntag, 30. Mai, um 16 Uhr. Wie auch bei anderen Konzerten wird hier kein Eintritt genommen, geboten wird ein Eindruck des umfangreichen Repertoires der Band. Danach steigen die Musiker, Techniker und Dokumentaristen in drei Busse und starten in Richtung Prag.