Zeppelin-Museum feiert Jubiläum

Friedrichshafen (sz) - Im Zeppelin-Museum wird am Freitag, 2. Juli, mit Rabatten, Zeppelin Luftschiffbrot, kostenlosen Führungen und 25 Köpfen zum 25-jährigen Jubiläum gefeiert. Das Museum geht vor die Tür und zeigt, dass ein Museum nicht nur aus seinen Exponaten und seiner Geschichte besteht, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Fotostellwänden vor dem Eingang und Fotofolien in den Fenstern des Hauses „erzählen“ berühmte Persönlichkeiten, Museumsmitarbeiter und Häfler, was sie mit dem Zeppelin-Museum verbindet.