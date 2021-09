Zeppelin-Konzern veröffentlicht Bericht zur Nachhaltigkeit für das Geschäftsjahr 2020

Garching/Friedrichshafen (sz) - Der Zeppelin-Konzern schreibt seine CSR-Berichterstattung fort. Unter dem Titel „Grafen hinterlassen Spuren!“ veröffentlicht das Unternehmen einen Bericht zur Nachhaltigkeit für das Jahr 2020. Darin informiert Zeppelin über seine Nachhaltigkeitsstrategie und die Entwicklungen seit der letzten Berichterstattung im Jahr 2020. Der Schwerpunkt liegt dabei laut Pressemitteilung des Unternehmens auf den Fortschritten in der Zielerreichung, die in den als wesentlich definierten Handlungsfeldern gemacht wurden. „Ich freue mich sehr über die erreichten Fortschritte und die nun festgelegten Maßnahmen zur Absicherung unseres Weges hin zur CO2-Neutralität in 2030 sowie der weiteren Ziele im CSR-Management“, sagt Christian Dummler, CFO und verantwortlicher Konzerngeschäftsführer für das Ressort CSR. Neben der Konkretisierung der Zielsetzung zu CO2-Neutralität bis 2030 sowie den weiteren Fortschritten im CSR-Management sind die Ergebnisse der durchgeführten CSR-Stakeholderbefragung Schwerpunkte der aktuellen Berichterstattung.