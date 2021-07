„Zeppelin-Band“ tritt in der Caserne auf

Friedrichshafen (sz) - Die Zeppelin-Band tritt am Samstag, 31. Juli, in der Caserne in Friedrichshafen auf. Auf dem Programm stehen laut Mitteilung eigeninterpretierte Songs aus den rockigen Bereichen der Musikgeschichte.

Die Besetzung der „Zeppelin Band“ setzt sich aus dem Personal der gleichnamigen Firma „Zeppelin“ mit Sitz in Garching bei München, aus allen Bereichen, sowie dem CEO zusammen und versteht sich in erster Linie als Firmenband.

Die Band besteht aus: dem CEO Peter Gerstmann (Gitarre und Gesang), dem Leiter der Abteilung Underground Mining: Stephan Bäumler (Gitarre und Gesang), dem Zeppelin-Veteran und ehemaligen Leiter für Business-IT: Manfred Schmaderer (Gitarre und Gesang), der Bereichsleiterin Online-Miete bei der Zeppelin Rental GmbH: Katja Schmidt (Gesang), dem aus Norwegen stammendem, leitenden Produktmanager für Caterpillar Großgeräte: Staale Hansen (Schlagzeug), dem Leiter für Finanzen der Geschäftseinheit Zeppelin Rental GmbH: Hans-Georg Seybold (Keyboard.), dem Leiter der Neumaschinenabteilung: Konrad Werkmann (Saxophone) sowie dem Messereferenten: Peter Kirch (Bass).