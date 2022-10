Zementwerk Schelklingen ehrt 16 Arbeitsjubilare

Schelklingen (sz) - Langjährige Treue zur Firma ist kürzlich beim Zementwerk Schelklingen mit einer Ehrung gewürdigt worden. Bei der traditionellen Feier betreffend die Jahre 2021 und 2022 wurden insgesamt 16 Arbeitsjubilare verschiedenster Fachbereiche in der Kantine des Zementwerkes Schelklingen für ihre 40-, 25- und zehnjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Der Schelklinger Werksleiter Michael Cypra und Oberingenieur Dominik Azadi zeichneten die Mitarbeiter aus und gratulierten Harald Gaubitz und Gerhard Mang zu 40 Jahren Betriebszugehörigkeit und bedankten sich für die jahrzehntelange engagierte Arbeit. Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Antonio Soarez, Edwin Klöble, Michael Peschel und Heinz Braun geehrt. Zehn Jahre im Unternehmen sind Winfried Holz, Franz Valentin Sadnik, Lukas Tonnier, Mouchament Orgatzi, Tim Benkert, Stefan Fischer, Matthias Heimberger, Olaf Burkert, Daniel Klar und Timo Klöble. „Dass wir so viele langjährige Mitarbeiter haben, zeigt nicht nur, dass das Unternehmen ein Teil des Lebens ist, sondern, die Arbeit hier auch Freude bereitet. Wir sind froh um solche qualifizierten Kräfte“, so Michael Cypra und Dominik Azadi. Alle Geehrten erhielten Geschenke und Urkunden von der Werksleitung. Auch der Betriebsratsvorsitzende Uwe Müller dankte den Arbeitsjubilaren für Ihren Einsatz. Schelklingen‘s Bürgermeister Ulrich Ruckh hatte auch noch die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für die „40-Jährigen“ dabei. Foto: Zementwerk Schelklingen