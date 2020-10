Zeltlager Schwende gewinnt Franziskus-Preis

Bischof Gebhard Fürst und Umweltminister Franz Untersteller haben am Sonntag den Franziskus-Preis der Diözese Rottenburg-Stuttgart vergeben. Damit würdigt die katholische Kirche in Württemberg herausragende und zukunftsweisende Initiativen zur Bewahrung der Schöpfung und zur Nachhaltigkeit, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Platz eins ging an das Zeltlager Schwende des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), bei dem Kinder und Jugendliche eine nachhaltige und demokratische Lebensweise lernen.

Auf dem zweiten Platz rangiert die Aktion „Faire Rems“, gefolgt vom Bau einer Biogasanlage in einer Schule der Vinzentinerinnen aus Untermarchtal in Tansania. Den vierten Platz erzielte der Kindergarten St. Eberhard aus Stuttgart mit dem Projekt „Echte Kerle ackern selbst“.

„Die Preisträger und die Bewerber um den Franziskuspreis sind auf dem Weg der ökologischen Umkehr bereits ein gutes Stück vorangeschritten“, sagte Bischof Fürst bei der Preisverleihung. „Sie handeln beispielhaft für die ganze Diözese. Ihnen liegt, wie uns allen in der Diözese, die Bewahrung und der Schutz der Schöpfung Gottes am Herzen und Sie setzen sich mit aller Kraft dafür ein.“ Der heilige Franz von Assisi als Namensgeber des Preises sei Vorbild und Ermutigung zugleich. Jeder Einzelne könne sein Alltagsleben bewusst gestalten. „Mit unserem Konsum- und Einkaufsverhalten können wir gezielt Einfluss nehmen auf globale Produktionsverhältnisse und uns für einen fairen Umgang mit den Produzenten und für einen achtsamen Umgang mit der Natur und Umwelt stark machen“, so Bischof Fürst weiter. Auch die Diözese werde sich in ihrem Verantwortungsbereich künftig verstärkt für einen sozial fairen und ökologisch verantwortungsbewussten Einkauf engagieren. „Schöpfungsfreundlich zu handeln, gehört als Markenzeichen zum Profil der Diözese Rottenburg-Stuttgart – ebenso, wie missionarische, diakonisch-karitative und dialogische Kirche zu sein.“

Sie haben Kindern und Jugendlichen den gewissenhaften Umgang mit der Natur gelehrt, ihnen gezeigt, wie Müll vermieden und Energie zielgerichtet eingesetzt wird. Zudem simulierten sie gemeinsam, wie eine demokratische Gesellschaft ganz praktisch funktioniert.

Und nun haben sie den ersten Platz bei der Verleihung des Franziskus-Preises der Diözese Rottenburg-Stuttgart erzielt: Die Veranstalter des Zeltlagers Schwende der BDKJ-Ferienwelt haben die Siegerurkunde aus den Händen von Bischof Fürst und Umweltminister Untersteller in Empfang genommen. Dieser würdigte das umfassende Konzept des Angebots.

„Was der BDKJ mit dem Zeltlager Schwende auf die Beine gestellt hat, ist mehr als eine Spiel- und Sportveranstaltung mit Lagerfeuerstimmung. Sie üben mit den Kindern und Jugendlichen einen nachhaltigen Lebensstil und regen zum bewussten und eigenständigen Handeln an“, so der Minister, der als Juryvorsitzender und in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Schirmherr des Franziskus-Preise, die Laudatio für die Sieger hielt. „Dadurch erreichen sie jedes Jahr zwischen 200 und 300 Kinder und Jugendliche, die nicht nur eine unvergessliche Zeit mit Gleichaltrigen verbringen, sondern eben auch gemeinsam eine neue, bewusstere Lebenseinstellung erlernen.“