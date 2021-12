Auf rund 3000 Euro wird laut Polizeibericht der Sachschaden geschätzt, der in der Nacht zum Montag am Zelt an der Eisbahn auf dem Romanshorner Platz entstanden ist. Ein bislang nicht bekannter Täter zerschnitt mehrere Planen des Zeltdaches.

Hinweise werden unter Telefon 07541 / 70 10 erbeten.