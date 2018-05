In der Bürgerfragestunde der jüngsten Ratssitzung hat ein Zuhörer die Öffnungszeiten des Naturfreibads Zellersee in Bad Schussenried bemängelt. Die Saison soll voraussichtlich am Samstag, 19. Mai, um 12 Uhr beginnen und das Bad ist dann montags bis freitags von 7.30 bis 9 Uhr sowie von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An allen Samstagen und Sonntagen hat das Bad von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Längere Öffnungszeiten zum Beispiel in ausgeprägten Schönwetterphasen kann die Stadt mit dem Betreiber PVM absprechen. Außerdem können Schulen außerhalb dieser Zeiten das Bad nutzen, sofern die Lehrer die Aufsicht übernehmen.

Der Fragesteller im Gemeinderat sagte, dass gerade viele Rentner und Senioren früher gerne am späteren Vormittag ihre Bahnen gezogen hätten und ungern schwämmen, wenn nachmittags hoher Besucherandrang herrsche. Bürgermeister Achim Deinet antwortete, die Stadt sei zur Festlegung von Zeiten gezwungen gewesen, weil aus rechtlichen Gründen die Aufsicht gewährleistet sein müsse. Obendrein fuße die Auswahl der Stunden auf einer Frequenzanalyse; offenbar seien die Senioren auch vor der Umstellung nicht so zahlreich am späten Vormittag geschwommen, dass die Auswahl gerade dieses Zeitfensters gerechtfertigt gewesen wäre, sagte Deinet sinngemäß.