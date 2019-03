Zeitungstreff: Vom Motorradmechaniker zum Hausmeister

Damit eine Schule auch funktioniert, dazu braucht es einen Hausmeister. Vier Mädchen der Klasse 4 haben Michael Niedermayr, den Hausmeister der Karl-Stirner-Schule Rosenberg, für den „Zeitungstreff 2019“ interviewt.

Der seit Kurzem 65-jährige Niedermayr arbeitete vor seiner Zeit als Hausmeister als Motorradmechaniker. An der Karl-Stirner-Schule arbeitet er aber schon seit 15 Jahren als Hausmeister. Seine Arbeitszeit geht meist von 6.30 bis 16 Uhr. Dazu kommen Dienste, wenn Veranstaltungen im Schulhaus, in der Sporthalle oder in der Virngrundhalle sind.

Niedermayr repariert alles, was kaputt ist

Ihm mache die Arbeit viel Spaß, sagt er, auch deshalb, weil die Kinder und Jugendlichen ihn mögen. Michael Niedermayr repariert in der Schule fast alles, wenn etwas kaputt ist, zum Beispiel die Heizung oder eine Tür. Er sorgt aber auch dafür, dass alle einen passenden Stuhl und einen Tisch haben. Außerdem organisiert er die Reinigung der Schule und weiß alles über die Heizung und die Stromversorgung. Seit drei Jahren wird die Schule umgebaut. Hier ist er ein wichtiger Ansprechpartner für die Architekten und Handwerker. Die Lehrkräfte, die Schulleitung und die Eltern sind froh, einen prima Hausmeister im Team zu haben. Am 1. November 2019 geht er in den Ruhestand. Derzeit sucht die Gemeinde einen Nachfolger.