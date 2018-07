Zeitung: USA für weitere 2000 deutsche Soldaten

Berlin (dpa) - Die USA fordern einem Bericht zufolge von der Bundesregierung eine massive Aufstockung des Bundeswehrkontingents in Afghanistan. Wie die „Leipziger Volkszeitung“ unter Berufung auf Regierungsvertreter in Berlin berichtet, habe US- Präsident Barack Obama im Rahmen der neuen Afghanistan-Strategie um die zusätzliche Entsendung von 2000 Bundeswehrsoldaten gebeten. Berlin hat sich laut „Bild“-Zeitung auf Forderungen der USA nach bis zu 2500 zusätzlichen Bundeswehrsoldaten eingestellt. Der Bundeswehrverband ist skeptisch.