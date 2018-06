Zeitung: Sicherheitslücken bei Frachtkontrollen an Flughäfen

Berlin (dpa) - An deutschen Flughäfen gibt es nach einem Zeitungsbericht noch immer erhebliche Sicherheitslücken bei der Luftfracht. Nur an dreien - Köln/Bonn, Frankfurt und Leipzig - gebe es stichprobenartige Kontrollen, schreibt die „Bild am Sonntag“. Dabei würden 14 Flughäfen als gefährdet gelten, weil dort Luftfracht aus sogenannten Risikoflughäfen auf Passagiermaschinen umgeladen werden könne. Kontrollen per Hand seien schon aus Zeitmangel nicht möglich. Der Zoll verfüge nur über zwölf Sprengstoffspürhunde. Sprengstoffdetektoren stünden jedoch erst ab 2014 zur Verfügung.