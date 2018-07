Zeitung: Quartier der Deutschen nicht sicher

Kapstadt (dpa) - Der Einzug der DFB-Elf in das WM-Quartier in Südafrika wird einem Zeitungsbericht nach doch wieder in Frage gestellt. Wie die südafrikanische „Sunday Times“ berichtete, habe ein Gericht angesichts fehlender Baugenehmigungen strenge Auflagen für das Hotel Velmoré Grande angeordnet.

Es werde am Montag eine abschließende Inspektion der Stadt Tshwane geben, so die Zeitung unter Berufung auf die Bürgermeisterin der Stadt, Gwen Ramokgopa, und einem Gerichtsbeschluss in Pretoria. „Wir dürfen das Ergebnis vom Montag nicht vorwegnehmen“, warnte Ramokgopa.

Aus Sicht des DFB war der Behördenstreit mit dem WM-Hotel schon beigelegt. DFB-Mediendirektor Harald Stenger meinte im italienischen Eppan, das Hotel Velmoré Grande habe gerade noch rechtzeitig die bislang fehlenden Papiere erhalten. Diese Auskunft habe DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach von den Behörden im Gastgeberland Südafrika erhalten. Am 7. Juni will das Team von Joachim Löw in das Quartier einziehen.

Zu den vom Gericht verfügten Auflagen gehören dem Bericht nach tägliche Wetterberichte, weil einige der Hoteleinrichtungen unterhalb von Überflutungslinien lägen. Das Hotel liegt unweit des Hennops Flusses. Sowohl die Behörden der Provinz Gauteng als auch der Stadt Tshwane werfen den Hotelbetreibern vor, das Haus ohne Genehmigung und ohne Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltvorschriften ausgebaut zu haben. Insbesondere das nahegelegene Trainingsgelände sei hochwassergefährdet. Der Wetterbericht müsse aufgrund der nationalen Wettervorhersage alle zwölf Stunden aktualisiert werden, hieß es.

Das Hotel muss dem Bericht nach zudem einen Notplan für die Evakuierung der SPA-Anlagen, des Swimmingpools und des Trainingsgeländes erstellen. Dieser Plan muss noch von den Behörden genehmigt werden. Zudem müssen zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen bei der Klima- und Belüftungsanlagen ergriffen, Dieseltanks beseitigt, Hinweisschilder für Hydranten und Schläuche sowie neue Brandschutz-Türen installiert werden.

Die Behörden haben nach Angaben der Zeitung vergangene Woche das Hotel mit einer Strafe von 57950 Rand (etwa 5700 Euro) wegen der widerrechtlichen Nutzung des Grundbesitzes belegt. Nach Zahlung der Summe sei eine vorläufige Genehmigung erteilt worden, damit die Probleme des Hauses gelöst werden könnten.

Das Velmoré-Hotel, im Dreieck der Spielorte Johannesburg, Pretoria und Rustenburg gelegen, war von einigen WM-Teilnehmern als mögliches Turnier-Quartier in die engere Auswahl gezogen worden. Mexiko und England bewarben sich offiziell bei der FIFA um das Hotel, der DFB stach die Konkurrenz aber aus.