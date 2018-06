Zeitung: GM will bei Opel Kosten in der Verwaltung senken

Rüsselsheim (dpa) - Der US-Autobauer General Motors will bei Opel einem Zeitungsbericht zufolge auch in der Verwaltung sparen und so sein Europageschäft wieder auf Kurs bringen. Die GM-Töchter Chevrolet und Opel sollen dafür im Verwaltungsbereich zusammenarbeiten, heißt es in einem internen Brief an die Mitarbeiter beider Unternehmen, aus dem die „Allgemeine Zeitung Mainz“ zitiert. Es gehe unter anderem um IT, Kundenbetreuung, Logistik, Buchhaltung, Controlling und Personalverwaltung. Opel beschäftigt dort in seiner Rüsselsheimer Zentrale rund 2500 Mitarbeiter.