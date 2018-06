Zeitung: Apple arbeitet an Internet-Radio

New York (dpa) - Apple arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einem Internet-Radio, um seine starke Rolle im Musikgeschäft gegen neue Rivalen zu verteidigen. Es gehe um einen Dienst, bei dem kostenlos ein an den Musikgeschmack des Nutzers angepasstes Programm abgespielt wird, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf informierte Personen. Apple habe allerdings erst vor kurzem Gespräche mit der Musikindustrie über entsprechende Rechte aufgenommen. Apple ist mit seiner iTunes-Plattform zum weltgrößten Musik-Verkäufer geworden.