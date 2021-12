Zeit für das Sportabzeichen genutzt

Da Kontaktsport die ersten Monate im Jahr 2021 nicht erlaubt war, konnten die Bambini- und Schülerringer des AC Röhlingen lange Zeit kein Training auf der Matte absolvieren. Alternativ hat man sich beim AC dazu entschieden mit der gesamten Jugend auf das Deutsche Sportabzeichen zu trainieren.

34 Kinder und Jugendliche trainierten hochmotiviert zweimal in der Woche. Es wurden sowohl leichtathletische Disziplinen auf dem Sportplatz als auch turnerische Elemente in der Sechtahalle gelernt, geübt und verbessert.

So konnten am Ende des Sommers 28 Prüfungen erfolgreich absolviert werden. Beim Jahresabschluss der aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie als Spielestunde in der heimischen Sechtahalle stattgefunden hat, wurde das Sportabzeichen 13x in Gold, neunmal in Silber und sechsmal in Bronze an die erfolgreichen Sportler übergeben werden.

Sechs Kinder waren mit fünf Jahren noch etwas zu jung für das Sportabzeichen, aber auch sie konnten die Prüfungen dennoch erfolgreich abschließen. Sie erhielten eine Urkunde des AC Röhlingen.

Für ihr großes Engagement und ihre wertvolle Arbeit erhielten das Trainer- und Jugendleiterteam Simon und Sabine Hummel, Petra Koch, Tobias Link, Martin Mayer und Christan Szautner ein kleines Weihnachtsgeschenk und einen riesigen Applaus von den Bambini- und Jugendringer.