Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs in der Big Box Allgäu

Arnd Zeigler gastiert heute Abend, Freitag, 29, April, mit seinem neuen Tournee-Programm „Hat schon Gelb!“ in der „Big Box Allgäu“. Ab 20 Uhr erzählt er mit Filmen und Anekdoten seine eigene Fußballgeschichte und zeigt unter anderem, wie es zu seiner wunderbaren Welt kam, welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die Faszination beim Fußball für ihn ist. Doch nicht nur der Fußball hat es ihm angetan: Der leidenschaftliche Popmusik-Fan und Musik-Sammler moderierte fünf Jahre lang auf Radio Bremen Vier die eigene Show „Zeiglers wunderbare Welt des Pop“, er schreibt Bücher und ist Texter und Interpret der Werder-Stadionhymnen. Karten gibt es zu 32 Euro an der Abendkasse.

