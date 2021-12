Zeichen gegen konsumorientierte Trends setzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gerade in der Vorweihnachtszeit, die schon zum zweiten Mal von einem besorgniserregenden Pandemiegeschehen geprägt ist, bringt das Projekt „Das Glück kommt nach…“ einmal erfreuliche Nachrichten in die Gemeinden des Landkreises Sigmaringen.

Der Arbeitskreis Forum Jugend/Soziales/Prävention des Landratsamtes Sigmaringen hatte in Zusammenarbeit mit der AOK das Projekt ins Leben gerufen, um den Fokus von den persönlichen Sorgen einmal auf die schönen Momente des Alltags zu lenken. Die Gemeinde Stetten a.k.M. war die erste Gemeinde im Landkreis Sigmaringen, welche diese Aktion in ihrer Kommune in Kooperation mit Tobias Buck von der Schulsozialarbeit am Schulzentrum Stetten durchgeführt hat; weitere Gemeinden sollen folgen.

„Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen konsumorientierte Trends der Gesellschaft wie beispielsweise Sauf-Challenges“, erklärt Buck. Ihm war es ein besonderes Bedürfnis gewesen, die Lernpartner am Schulzentrum für dieses Projekt zu begeistern.

Gerade in Corona-Zeit sei es schwer geworden, Glück zu empfinden. Man müsse wieder neu lernen, dass es nicht die außergewöhnlichen Dinge sind, die uns dauerhaft glücklich machen, sondern die kleinen Momente im Alltag, die man leicht übersieht, und die aus der Freundschaft zueinander, der tiefen Verbundenheit und Nähe eines geschätzten Menschen entstehen.

Die Teilnehmer waren aufgerufen, zwischen Oktober und November ihre persönlichen Glücksmomente zu dokumentieren und einzusenden – die herzerwärmenden Bilder der Lernpartner und -partnerinnen von einem gemeinsamen Grillabend oder einem bunten Panorama von dem, was ihnen persönlich guttut, sind auf der Seite des Projektes zusammengestellt: https://gluecklandkreissigmaringen.jimdofree.com/stetten-a-k-m.

Unter den Teilnehmern des Schulzentrums dürfen sich zwei Gewinner über ihre Glücks-Preise im Wert von jeweils 75 Euro freuen: Klasse 3b mit ihrer Lehrerin Frau Klaiber erhielt zwei mobile Fußballtore, Springseile, ein Paket Straßenmalkreide sowie zwei Softfußbälle.

Die Lerngruppe 6.1 mit den Lehrkräften Frau Ziegler und Frau Okafor freut sich über das Gesellschaftsspiel Activity, einen zweiten Pausenfußball in den Farben der Bundesliga sowie einen kleinen Süßigkeitenspender…zukünftige Glücksmomente inklusive!