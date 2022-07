Zehnte Klassen feiern Realschulabschluss

die diesjährigen Ergebnisse der Abschlussschüler/-innen der Realschule Kißlegg

Kisslegg (sz) - Am 15. Juli sind die zehnten Klassen der Realschule Kißlegg in feierlichem Rahmen in der Mensa der Schule verabschiedet worden. Nach kurzweiligen Programmpunkten der drei Klassen und Dankesworten an die jeweiligen Lehrpersonen der vergangenen Jahre bekamen die Schülerinnen und Schüler von Schulleiter Martin Weishaupt und ihren Klassenlehrern ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Klasse 10a: Bareth, Laura (P); Bodenmüller, Emily; Dell Aquila, Noemi; Dentler, Hannah; Detzel, Raphael; Engler, Marie (B); Erkek, Seyhan; Facchin, Alessia; Geiselmann, Ron; Gletter, Manuel; Jehle, Kira; Jundt, Dominik; Mader, Hannah; Mangler, Silas; Müller, Moritz; Pfender, Tobias (B); Pittasch, Elena; Rauch, Emma; Schmid, Maximilian; Schneider, Sophia (B); Sulejmanov, Layla; Thomas, Finn; Troni Aurora; Völk, Leontine (P); Zillessen, Timon.

Klasse 10b: Akyüz, Nazlican; Armbrust, Esther (P); Beck, Linus; Bloß, Tamina (P); Bogattke, Maximilian; Brauchle, Moritz; Bubik, Marie (P); Cassier, Lena; Geisler, Yannick; Heß, Romeo (P); Hilebrand, Lorena (B); Hiller, Nele; Höpperle, Luca; Jakob, Anton; Killat, Amelie (P); Krause, Julia; Landsbek, Amelie; Nörz, Jonas; Rau, Julia; Seifritz, Laura (P); Sigg, Pius; Taubenheim, Miriam (P); Theuer, Lotta (B); Wandel, Emilia (P); Weber, Marius-Finn.

Klasse 10c: Burger, Sophia; Burger, Tamara; Drescher, Fritz; Durach, Maximilian; Ebenhoch, Marvin; Gmünder, Jakob; Grube, Niklas; Hartinger, Ben; Hirschbühler, Emilie (P); Hirschbühler, Maren (B); Karrer, Annika; Kempter, Marie (B); Kopf, Pascal; Küchle, Emilia (B); McDonald, Kaja; Rennert, Lara (P); Rude, Valeska; Schmid, Michel; Schönberger, Moritz (P); Schröder, Marie; Schwarz, Hannah; Sekiraca, Albijona; Sekiraca, Albin; Solomita, Louis (P); Spies, Maik; Thomas, Luisa (P); Zeller, Josua (P).