Zehn Monate nach dem Ausbruch der Pandemie: Der erste Corona-Impfstoff wird ausgeliefert

In Deutschland und anderen Ländern der Europäischen Union ist am Samstag der erste Impfstoff gegen Covid-19 ausgeliefert worden. Rund zehn Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa sollen die Impfungen an diesem Sonntag beginnen — nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und zahlreichen anderen EU-Staaten. Als erste sollen besonders gefährdete Menschen das Präparat der Firmen Biontech und Pfizer erhalten.

Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben zurückzukehren Ursula von der Leyen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Hoffnung sprach von einem bewegenden Moment der Einheit und einer europäischen Erfolgsgeschichte. „Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben zurückzukehren“, sagte sie in einem am Samstag auf Twitter veröffentlichten Video. Sobald genügend Menschen geimpft worden seien, könne man wieder beginnen zu reisen, Freunde und Familie zu treffen und die Feiertage normal zu verbringen. „Aber bis dahin müssen wir weiter vorsichtig sein.“

Mitarbeiter öffnen einen Karton mit einigen der ersten knapp 10.000 Dosen Corona-Impfstoff für Thüringen. (Foto: Bodo Schackow) Mitarbeiter öffnen einen Karton mit den ersten knapp 10.000 Dosen Corona-Impfstoff für Thüringen in einem Gebäude. (Foto: Bodo Schackow) Medizinisches Personal packt den Impfstoff in einem belgischen Krankenhaus aus. (Foto: Nicolas Maeterlinck) Die Kühlkette muss überwacht werden. Dieses Gerät hilft bei der Kontrolle der Temperatur. (Foto: Stephane De Sakutin) In speziellen Kühlboxen wird der Impfstoff versandt. (Foto: Stephane De Sakutin) So sehen die Impfdosen von Biontech und Pfizer aus. (Foto: Stephane De Sakutin) Athen: Zwei Mitarbeiter eines griechischen Gesundheitslogistikunternehmens entladen eine Kiste mit Corona-Impfstoff im Dorf Kryoneri in der Nähe von Athen. Die erste Charge von Impfstoffen ist in Griechenland eingetroffen und die ersten Impfungen sollen am Sonntag in Referenzkrankenhäusern in Athen stattfinden. (Foto: YORGOS KARAHALIS) Journalisten begleiten den ersten Transport des Impfstoffs in Leuven in Belgien. (Foto: Nicolas Maeterlinck) Der Impfstoff wird in der belgischen Stadt Leuven in einem Transporter angeleifert. (Foto: Nicolas Maeterlinck) Der Impfstoff wird in Leuven in Belgien abgepackt angeliefert. (Foto: Nicolas Maeterlinck) Der Impfstoff wird im Militärkrankenhaus in Bukarest ausgepackt. (Foto: Daniel Mihailescu) In Paris wird der Impfstoff von einem Kurier angeliefert. (Foto: Stephane De Sakutin) Der Impftoff wird in einem Lager bei Paris ausgeladen, um dann zu Krankenhäusern in Sevran and Dijon geliefert zu werden. (Foto: Stephane De Sakutin) Der Impfstoff wird in ultrakalten Kühlschränken gelagert - in einem Lager bei Paris. (Foto: Stephane De Sakutin) Soldaten des rumänischen Militärs entladen Impfdosen aus einem Transporter in Rumänien. (Foto: Daniel Mihailescu) Im Militärkrankenhaus in Bukaret wird der Impfstoff in ultrakalten Kühlschränken gelagert. (Foto: Daniel Mihailescu) Der Impfstoff wird in Spanien von einem gekühlten Transporter abgeladen. (Foto: Jose Maria Cuadrado Jimenez) Der Impfstoff wird in einem Lager bei Guadalajara in Spanien angeliefert. (Foto: Jose Maria Cuadrado Jimenez) Medizinisches Personal packt den Impfstoff in Athen aus. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS) 1 von 1

„Heute ist Liefertag“, sagte von der Leyen. „Und morgen beginnen die Impfungen gegen Covid-19 in der Europäischen Union.“ Nach ihren Angaben steht der Impfstoff zeitgleich in allen 27 EU-Staaten zur Verfügung. „Und die Menschen beginnen mit den Impfungen in Athen, in Rom, in Helsinki, in Sofia, wo auch immer.“ Bald schon würden weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen. „Lasst uns 2021 zu unserem Jahr der Europäischen Erholung und Hoffnung machen.“

Deutschland ist laut Gesundheitsminister Jens Spahn gut auf die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes vorbereitet.

„Die Impfzentren sind startklar, die Impfteams stehen“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Gleichzeitig machte er klar, dass das Coronavirus mit dem Start der Impfaktion noch nicht besiegt ist. „Wir werden einen langen Atem brauchen, um diese Pandemie hinter uns zu lassen.“

Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können. Jens Spahn

In Deutschland wurde der Impfstoff am Samstag an die Bundesländer verteilt. Der Bund lässt mehrere Zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort sollten sie an Impfzentren und mobile Teams verteilt werden, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

Baden-Württemberg: "Impfstoff ist unterwegs."

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland sind am Samstag die ersten Impfstoffdosen nach Baden-Württemberg und in einzelne andere Bundesländer gebracht worden. „Er ist auf dem Weg in den Südwesten“, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums am Samstagmittag der dpa. Details zum Zeitpunkt der Lieferung nannte er aber nicht.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird der Impfstoff in Baden-Württemberg nicht über ein zentrales Lager verteilt, sondern direkt in die zehn großen Impfzentren geliefert. Die ersten Spritzen gegen das Coronavirus sollen am Sonntag in den landesweit verteilten Impfzentren gesetzt werden. Dann sollen auch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime ausrücken.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) eröffnen um 13.00 Uhr das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in der Stuttgarter Liederhalle. Am Sonntag sollen auch mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheime ausströmen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird dann in allen zentralen Impfzentren gespritzt werden. Ab Mitte Januar sollen zudem in den Stadt- und Landkreisen rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) bereit stehen. Im Laufe des Jahres 2021 wird es die Impfung beim Hausarzt geben.

In Bayern nahmen Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) die Lieferung in Erlangen in Empfang. Es handele sich um die Hälfte der für den Freistaat bestimmten ersten 9750 Impfdosen, sagte Huml. Die übrigen sollten in München ankommen. Auch in anderen Bundesländern liefen die Vorbereitungen zur Verteilung des Impfstoffs auf Hochtouren.

Militärschutz in Italien

In Italien erreichten die ersten Dosen des Biontech/PfizerPräparats unter Militärgeleit ihr Ziel in der Hauptstadt. Der Transporter sei am späten Freitagabend in einer Kaserne der Carabinieri im Norden Roms angekommen, bestätigte das Verteidigungsministerium. Auch in Österreich wurden die ersten Impfdosen ausgeliefert, sie kamen aus Belgien über Deutschland ins Land. Die etwa 10 000 Dosen seien ab dem Grenzübergang in Suben in Oberösterreich unter Polizeibegleitschutz in ein Lager in Wien gebracht worden, erklärten die Behörden.

Nach einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wollen sich etwa zwei Drittel der Deutschen impfen lassen. 32 Prozent der Befragten gaben an, sich so schnell wie möglich impfen lassen zu wollen. Weitere 33 Prozent sind zwar ebenfalls dazu entschlossen, wollen aber trotzdem erst einmal mögliche Folgen der Impfung bei anderen abwarten. 19 Prozent haben sich gegen eine Impfung entschieden, 16 Prozent sind noch unentschlossen.

Bis Ende März sollen 11 bis 12 Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung stehen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen. Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein „Impfangebot“ machen zu können — sofern weitere Präparate eine Zulassung erhalten. Neben dem Impfstoff von Biontech und seines US-Partners Pfizer spielt derzeit auch das Mittel des US-Unternehmens Moderna eine Rolle, über dessen Zulassung die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bis zum 6. Januar entscheiden will.

Der Deutsche Städtetag dämpfte die Erwartungen.

„Es ist ein Anfang gemacht, aber der Spuk mit dem gefährlichen Coronavirus ist noch nicht vorbei“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Infektionslage sei derzeit weiterhin besorgniserregend und die Zeit für Massenimpfungen noch nicht gekommen. „Dafür gibt es zunächst viel zu wenig Impfstoff“, sagte Jung, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht Deutschland „nicht ausreichend vorbereitet auf das Impfen“. Die FDP hätte sich eine klare gesetzliche Grundlage dafür gewünscht, weil so wichtige Fragen von Leben und Tod auf breitester Grundlage beschlossen werden sollten, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Bei der Frage der Logistik sollten wir baldmöglichst über die Impfzentren hinaus auch den niedergelassenen medizinischen Bereich nutzen, damit wir schnell vorankommen beim Durchimpfen“, mahnte der FDP-Chef.

Deutschland und die EU setzen große Hoffnungen in die Corona-Impfungen

Zulassung und Verteilung

Nach der entsprechenden Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die EU-Kommission am Mittwoch in Absprache mit den Mitgliedstaaten den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Anders als in Großbritannien und den USA, die nur eine zeitweise Notfallzulassung für den Biontech-Impfstoff erteilten, bekam das Vakzin in der EU eine einjährige bedingte Marktzulassung, die ein strengeres Testverfahren voraussetzte.

Die Impfdosen hat die EU gemeinsam bestellt. Die Zahl der Impfdosen, auf deren Kauf die einzelnen Mitgliedstaaten Anspruch haben, richtet sich nach ihrer Bevölkerungszahl. Für Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) per Verordnung festgelegt, in welcher Reihenfolge die Bürger Anspruch auf eine Corona-Impfung haben.

Der Impfstoff

Der Biontech-Impfstoff beruht auf der sogenannten mRNA-Technologie. mRNA steht für messenger-Ribonukleinsäure, auch als Boten-RNA bezeichnet.

Bei mRNA-Impfstoffen werden keine Krankheitserreger oder deren Bestandteile benötigt wie bei herkömmlichen Impfstoffen. Vielmehr werden einigen wenigen Körperzellen mit dem Impfstoff Teile der Erbinformation des Virus als RNA mitgegeben - geliefert wird also der Bauplan für einzelne Virusproteine, die auch als Antigene bezeichnet werden. Antigene aktivieren das Immunsystem, die schützende Immunantwort gegen den Erreger zu erzeugen.

Ein Vorteil des Biontech-Impfstoffs liegt in der einfachen Struktur der RNA, die es erlaubt, in wenigen Wochen viele Millionen Impfdosen zu produzieren. Allerdings muss der Biontech-Impfstoff bei sehr niedrigen Temperaturen von rund minus 70 Grad transportiert und gelagert werden. Die in Krankenhäusern sonst üblichen Gefrierschränke reichen dafür nicht aus.

Nachdem bekannt wurde, dass sich in Teilen Englands eine neue Variante des neuartigen Coronavirus ausgebreitet hat, stellte sich die Frage, ob der Biontech-Impfstoff auch gegen diese mutierte Form des Virus wirkt. Der Hersteller hält dies für „außerordentlich wahrscheinlich“. Anderenfalls könne das Vakzin aber binnen sechs Wochen „umgearbeitet“ und speziell auf die Mutation zugeschnitten werden, erklärte Biontech.

Der Hersteller

Der Wissenschaftler Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, beide Kinder türkischer Einwanderer, gründeten Biontech 2008 zusammen mit dem österreichischen Krebsforscher Christoph Huber. Vor der Corona-Pandemie arbeiteten die rund 1500 Beschäftigten des Mainzer Unternehmens an neuen Immuntherapien für Krebspatienten auf Basis der mRNA-Technologie. Bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs wurde Biontech vom Bund mit 375 Millionen Euro gefördert.

Beim Vertrieb seines Corona-Impfstoffs kommt Biontech eine bereits 2018 geschlossene Partnerschaft mit dem US-Pharmariesen Pfizer zugute, die die beiden Unternehmen ursprünglich mit Blick auf Grippe-Impfstoffe geschlossen hatten. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und der weltweiten Suche nach einem Gegenmittel weiteten die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit im März noch einmal aus.

Mit seinem Corona-Impfstoff ist Biontech in kürzester Zeit zu einem großen Player in der Pharmabranche avanciert. Das Präparat wurde bereits in Großbritannien, der Schweiz, den USA, Kanada, Israel und einigen anderen Ländern zugelassen.