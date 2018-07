Zehn Jahre nach 9/11 wieder Terrorangst in den USA

Washington (dpa) - Vor den Gedenkfeiern zum zehnten Jahrestag der Anschläge vom 11. September sorgen neue Terrorhinweise für Unruhe in den USA. Es gebe glaubhafte Informationen über einen Terrorplan, sagte New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg. US-Medien hatten berichtet, dem Heimschutzministerium in Washington liege eine glaubhafte, aber unbestätigte Information über eine Bedrohung vor. New Yorks Polizeichef Raymond Kelly bestätigte, dass die Stadt den Hinweis sehr ernst nehme.