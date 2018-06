ZDF: Wulff-Interview wird am Abend ausgestrahlt

Berlin (dpa) - Das ZDF will das geplante Interview mit Bundespräsident Christian Wulff am Abend ausstrahlen. Das teilte der Sender über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Wulff will sich in einem gemeinsamen Interview von ARD und ZDF zu den gegen ihn gerichteten Vorwürfen äußern. Nach der Affäre um seinen Hauskredit ist der Bundespräsident wegen des Versuchs, die Berichterstattung darüber in der „Bild“-Zeitung zu verhindern, massiv in die Kritik geraten.