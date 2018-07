ZDF will sechs Ken-Follett-Stoffe verfilmen

Hamburg (dpa) - Das ZDF baut auf Ken Follett (60) und plant, insgesamt sechs Bücher des britischen Bestsellerautoren zu verfilmen.

Die zum ZDF gehörige Produktionsfirma Network Movie habe ein Vertragswerk mit dem Schriftsteller geschlossen, aus dem bereits der TV-Zweiteiler „Eisfieber“ umgesetzt worden sei, sagte Produktionschef Peter Nadermann in Hamburg. Der Roman „Die Pfeiler der Macht“ befänden sich in der Vorbereitung. Bis März 2010 werde die Umsetzung des dritten Stoffs beschlossen.

„Eisfieber“ (Regie: Peter Keglevic) ist am 25. und am 27. Januar im ZDF zu sehen. In dem rund sieben Millionen Euro teuren Film geht es um ein Forschungslabor in der Nähe von Edinburgh. Hier lagert das tödliche Madoba-2-Virus. Firmengründer Stanley Oxenford (Heiner Lauterbach) hat sein ganzes Geld in das Labor gesteckt und sich zum Leidwesen seiner Kinder verschuldet. Da stehlen skrupellose Gangster (Anneke Kim Sarnau, Matthias Brandt und Bülent Sharif) das tödliche Virus, überfallen Oxenfords Familie und halten sie in ihrem Landsitz in Schach.

Der Film entstand in internationaler Koproduktion mit dem deutschen Partner Constantin Television sowie Palomar und RTI/Mediaset aus Italien. Follett sagte, er sei bei den Dreharbeiten dabei gewesen. „Ich habe den Regisseur wegen seiner Übersicht bewundert, weil bei dem Handgemenge im Landsitz der Oxenfords der Weihnachtsbaum 50 Mal umgekippt ist und immer wieder neu aufgestellt werden musste.“ Er, der Schriftsteller, erzähle in Worten, das Fernsehen in Bildern - das sei dem Medium TV gut gelungen.

Der nächste Zweiteiler, „Die Pfeiler der Macht“, befasst sich mit einer Bankenkrise im ausgehenden 19. Jahrhundert, laut ZDF eine „sehr aktuelle Geschichte“. Derzeit wird - wegen des hohen Aufwands auch in internationaler Koproduktion - der Follett-Roman „Die Säulen der Erde“ verfilmt. Der Mehrteiler läuft jedoch nicht im ZDF, er wird bei Sat.1 zu sehen sein.