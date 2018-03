ZDF: Wangener Kicker schießt auf Sportstudio-Torwand

Samstag, gegen Mitternacht, könnte Hakan Turan unter den Fußballfans in ganz Deutschland bekannt sein. Der 16-jährige Wangener schießt vor einem Millionenpublikum am Fernseher auf die Torwand des ZDF-Sportstudios. Der Weg dorthin war „gepflastert“ mit Getränkedosen, Basketballkörben und Mülleimern.

Gehrenberg-Sportplatz, Wangen, im Frühsommer 2012: Hakan Turan hat den Ball zwischen den Füßen, nimmt ihn hoch und befördert die Kugel per Hacke und in hohem Bogen in den rund 20 Meter entfernten Mülleimer. Oder: Hakan Turan steht auf dem benachbarten Basketballplatz, nimmt Maß und schlenzt das Leder quer über das Feld in den Korb. Oder: Hakan Turan schießt auf dem Hartplatz aus 30 Metern Blechdosen vom Geländer.

Es sind diese Szenen, die die Fußballfans auf dem Sportstudio-Kanal von YouTube überzeugt und den Wangener Kicker schließlich in die bekannte ZDF-Sendung mit der berühmten Torwand gebracht haben. Dort wird Turan gegen den Profi von Bundesligist Fortuna Düsseldorf, Andreas Lambertz, antreten, der Samstagabend (Beginn: 23 Uhr) Gast von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ist.

Der Auftritt im Sportstudio ist die Belohnung für 13 Tage Dreharbeiten. Viele Stunden lang hat Hakan Turan auf alle möglichen Objekte gezielt. „Allein 200 Weitschüsse habe ich allein für den Mülleimer gebraucht“, erinnert sich der 16-Jährige, der bis vor kurzem im B2-Team der Jugendkooperation FC/ASV Wangen kickte. „Für den Basketballkorb brauchte ich 100 Versuche, für den Hackentrick nur 50, das war ein Glücksschuss.“

Die Kamera auf dem Stativ hielt alles fest, und als die besten Szenen zusammengeschnitten waren, lud Hakan Turan das Video auf YouTube hoch. Vor etwa drei Wochen kam dann via Internet die Einladung ins Sportstudio. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe“, sagt der Fußballfreak, der nach seinem Realschulabschluss nun das Technische Gymnasium in Leutkirch besucht. „Aber jetzt will ich dort auch zeigen, was ich kann.“

Mit seinem Vater Hasan fährt Hakan Turan am Samstag auf den Mainer Lerchenberg, wo das ZDF beheimatet ist. „Um 21 Uhr müssen wir dort sein, die Fahrt und eine mögliche Übernachtung bekommen wir bezahlt“, sagt der Wangener. „Aber wir werden vielleicht in der Nacht wieder zurückfahren, weil ich am Sonntag um 11 Uhr ein wichtiges Spiel habe.“ Dann wird Hakan Turan mit dem neu gegründeten, türkischen B-Jugendteam des Nord Zypern Sport-Vereins Wangen gegen Gebrazhofen auflaufen – als Spielmacher und als Spezialist für alle Standardsituationen.

Die Schusstechnik und Präzision kommt nicht von ungefähr. „Seit zehn Jahren übe ich täglich drei Stunden mit dem Ball“, erzählt der Wangener. „Meine Mutter sagt, dass ich verrückt bin.“ Aber auch nicht so verrückt, dass der 16-Jährige jetzt täglich stundenlang speziell an einer Torwand geübt hätte. „Zielschießen aus sieben Metern habe ich aber schon gemacht.“

Das ist exakt die Entfernung, in der auch die Torwand des ZDF-Sportstudios steht. Wenn Hakan Turan gegen Andreas Lambertz gewinnt, winkt ihm nicht nur ein toller Sachpreis. Er ist auch eine Runde weiter, und wenn er sich im internen Duell mit anderen Torwand-Gewinnern durchsetzen sollte, wird er zum Finale erneut ins Sportstudio eingeladen und hat dann die Chance auf 25 000 Euro Siegerprämie.

„Nervös bin ich aber deswegen nicht“, sagt der Fan von Galatasaray Istanbul. „Aber einen will ich mindestens reinkriegen, um mich nicht zu blamieren.“ Und falls es tatsächlich mehr werden und er das Duell gegen den Profi von Fortuna Düsseldorf gewinnt? „Dann wird meine Facebook-Seite wohl mit Freundschaftsanfragen überlaufen.“ Und ganz Fußball-Deutschland weiß, dass auch aus Wangen im Allgäu Spitzenfußballer kommen.