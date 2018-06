ZDF startet vier neue Krimireihen

Hamburg (dpa) - Mit vier neuen Krimireihen will das ZDF seinen Samstagskrimi stärken. Den Auftakt macht am 9. März Anna Loos als LKA-Ermittlerin „Helen Dorn“, erklärte ZDF-Fernsehspielchef Reinhold Elschot in Hamburg.

„Wir wollen den Samstag künftig mit einer größeren Kontinuität bespielen.“ Bislang ermittelten acht Teams an 23 Samstagen, nun sind zehn Teams an bis zu 30 Samstagen im Einsatz.

Nach „Helen Dorn“ läuft im Frühjahr die Krimi-Komödie „München Mord“ an. Zudem beginnt in Wiesbaden die eigenwillige „Kommissarin Heller“ (Lisa Wagner) und in „Friesland“ gehen Florian Lukas und Sophie Dal auf Streife. Die neuen Krimireihen ersetzen die beliebten Ermittler Iris Berben („Rosa Roth“) und Wolfgang Stumph („Stubbe“), die 2013 nach jeweils 19 Jahren den Dienst quittierten.

Mit den vier neuen Reihen ist die Personalplanung im ZDF für die Samstagskrimi-Ermittler noch nicht abgeschlossen. „Wir werden von den Krimis nicht abrücken - die Zuschauer wollen sie sehen“, erklärte Elschot. Um bundesweit vertreten zu sein, soll unter anderem eine Krimireihe in Dresden entwickelt werden. Und in Baden-Württemberg könnte bald ein Privatdetektiv ermitteln.