Zauberhafter Gesang in der Galluskapelle

Von Florian Bührer

In wenigen Monaten eröffnet Center Parcs seinen ersten Ferienpark im Süden Deutschlands und verspricht auf seiner Homepage „Luxus, Aktivitäten und Natur am Fuße der Alpen“. In den 1960er-Jahren verbrachten die ersten Center-Parcs-Besucher im niederländischen Limburg ihr Nächte in einfachen Zelten. Heute logiert der Gast komfortabler und kann zwischen verschiedenen Wohnkategorien wählen. Und ihn erwarten ein tropisches Badeparadies, Restaurants, Freizeitaktivitäten und ein Spa- und Wellnessclub.