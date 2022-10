Zauberer Basilikum in Mariaberger Mehrzweckhalle

Geschichte einer Freundschaft, gegen die kein Kraut gewachsen ist: Am Samstag, 22.Oktober, verzaubert Jürgen Seybold als zerstreuter Hexenmeister im Stück „Zaubertrank der Erinnerung“ das Publikum. Los geht es um 15 Uhr in der Mariaberger Mehrzweckhalle. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Veranstalter schreiben dazu: Wenn der Zauberer Basilikum loslegt mit seinen Mixturen aus abgebrühten Zauberrezepten, gesalzener Akrobatik, scharfer Jonglage und würzigem Humor, brodelt es in den Töpfen und im Publikum. Wäre er nur nicht so zerstreut! Wenn es wieder Pannen in den Pfannen gibt, müssen die Kinder noch kräftig mithelfen, damit sich in den Töpfen etwas rührt und aus dem ganzen Gebräu doch noch ein schmackhaftes Gericht wird.

Die kleinen und großen Zuschauer erwartet laut Presseinfo eine Geschichte zum Staunen, Träumen, Mitlachen und Mitmachen. Karten gibt es an der Nachmittagskasse, Infos zur Veranstaltung unter Telefon 07124 / 923-218.