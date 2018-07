Zambrotta: Italiens Team ist nicht zu alt

Sestriere (dpa) - Gianluca Zambrotta hält die Mannschaft von Titelverteidiger Italien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika nicht für zu alt. „Wir haben den richtigen Mix aus Erfahrung und Frische“, betonte der Weltmeister von 2006.

Auch Nationaltrainer Marcello Lippi hatte zuvor bereits mehrfach den Vorwurf einer angeblichen Überalterung der „Squadra Azzurra“ zurückgewiesen. Auch Zambrotta selbst hält sich mit seinen 33 Jahren noch längst nicht für zu alt für seine Rolle im rechten Mittelfeld der Azzurri. „Fabio Cannavaro hat schließlich mit 33 Jahren die WM und mit 34 Jahren den Titel Weltfußballer des Jahres gewonnen“, sagte der Mittelfeldspieler des AC Mailand im WM-Trainingslager der Italiener in Sestriere.

Zambrotta wies auch die in Italien geäußerte pauschale Kritik am Sturm der „Squadra Azzurra“ zurück: „Im Angriff stehen wir den anderen großen Team um nichts nach: Antonio Di Natale ist Torschützenkönig in der Serie A und technisch muss er einen Torres oder andere nicht beneiden“, meinte Zambrotta.