Zahnarzt-Versorgung im Landkreis bei 85,7 Prozent

Die vertragszahnärztlichen Versorgungsstrukturen in Baden-Württemberg sind weiterhin landesweit gut: Wer eine zahnärztliche Behandlung benötigt, bekommt schnell und wohnortnah ein dem individuellen Bedarf entsprechendes Versorgungsangebot. Das zeigt der Versorgungsbericht 2022, den die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) aktuell vorgelegt hat. Der Versorgungsbericht 2022 weist für den Landkreis Biberach einen Versorgungsgrad von 85,7 Prozent aus. Insgesamt stehen dort 127 Zahnärzte und Zahnärztinnen für die Versorgung der gesetzlich Versicherten bereit. (Die detaillierten Zahlen im Versorgungsbericht auf Seite 42.)

Der Bericht stellt die aktuellen Versorgungsdaten in den Stadt- und Landkreisen sowie in jeder Kommune in Baden-Württemberg dar und zeigt strukturelle Trends und Entwicklungen innerhalb des Berufsstands, etwa zu Praxisformen, zur Alters- und Geschlechterstruktur sowie zur Versorgung Pflegebedürftiger auf. „Die vertragszahnärztlichen Versorgungsstrukturen in Baden-Württemberg sind trotz Coronapandemie und der dadurch bedingten Verwerfungen stabil und die Bevölkerung findet ein engmaschiges Netz an Zahnarztpraxen vor“, so die Vorstände der KZV Baden-Württemberg, Dr. Ute Maier, Ass. jur. Christian Finster und Dipl.-Volkswirt Christoph Besters.

Auf einen Blick liefert der neue Versorgungsbericht 2022 die zentralen Kennzahlen zur vertragszahnärztlichen Versorgung im Land. Die Versorgung der gesetzlich Versicherten wird sichergestellt durch 8.140 (2021: 8.113) Vertragszahnärzt*innen in 5.067 (2021: 5.115) Praxen. Es gibt keinen einzigen Stadt- oder Landkreis, der unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht ist. Demgegenüber ist bei mehreren Landkreisen, die in den letzten Jahren einen verhältnismäßig niedrigen Versorgungsgrad aufzuweisen hatten, sogar ein Anstieg im Hinblick auf die zahnärztliche Versorgung feststellbar. Für ganz Baden-Württemberg ist das Betreuungsverhältnis weiterhin nahezu identisch geblieben: 1.362 (2021: 1.366) Einwohner*innen kommen auf eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt.

Die KZV BW steht als Dialogpartner in ständigem Kontakt mit der Politik, den Kommunen und den Akteuren im Gesundheitswesen, um dauerhaft tragfähige Lösungen für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe zahnärztliche Versorgung zu entwickeln.