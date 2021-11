Zahlreiche Jugendliche und Junggebliebene haben im Spitalwald 370 Bäume gepflanzt

Zahlreiche Jugendliche und Junggebliebene haben sich vor kurzem am Spitalwald bei Unterrombach, um ein Zeichen für aktives Handeln gegen den Klimawandel zu setzen. Hier bot der Kreisjugendring Ostalb nach dem Motto „Saturday For Forest“ die Möglichkeit, selbst Zukunft zu schaffen und die Natur zu verschönern, indem junge Bäume gepflanzt wurden. Unter den Teilnehmenden waren unter anderem Jugendliche der Jugendfeuerwehr Fachsenfeld, der Fridays4Future-Gruppe und einer Konfirmandengruppe vertreten. Steffen Wörner hatte zur Aufforstung drei verschiedene Arten von Pflanzen besorgt: Robinien, Vogelkirschen und Ahorn. Nachdem er gezeigt hatte, wie man die jungen Bäume richtig mit dem Hohlspaten pflanzt und den Stammschutz an ihnen befestigt, fingen alle mit dem Bäume-Pflanzen an. Insgesamt wurden 370 Bäume gepflanzt, die in ein paar Jahren hoffentlich vielen Tieren Lebensraum bieten.