Zahlreiche Besucher kommen zum Völlkofer Heimatfest

Völlkofen (ck) - Gut besucht ist das Völlkofer Heimatfest am Wochenende gewesen. Entsprechend hat auch Jörg Mau, Vorsitzender des organisierenden Heimat- und Narrenvereins Völlkofen, eine positive Bilanz gezogen.

„Super. Selten so gut wie dieses Jahr“, lautete Maus Fazit. Gut angenommen wurde beispielsweise die Kinderdisco am Freitagabend. Schätzungsweise 60 bis 70 Kinder im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren seien gekommen, und zwar nicht nur aus Völlkofen. „Die kommen aus der ganzen Göge“, bemerkte Jörg Mau. Am Samstag fand das Bobby-Car-Rennen statt, und zwar mit 16 Teilnehmern. Weniger Teilnehmer waren es dann beim traditionellen Seifenkisten-Rennen am Sonntagnachmittag. „Dieses Jahr haben wir fünf Starter gehabt“, sagte Mau. Zwei Teams hätten wegen technischer Probleme nicht antreten können.

Beeindruckend war, wie wagemutig die jungen Teilnehmer den Berg hinunterfuhren, der „Buckel“ Richtung Kindergarten ist steil. „Ich will nicht wissen wie mancher Erwachsener sich da fühlen würde“, sagte Jörg Mau, der das Geschehen für die Besucher kommentierte. „Da wäre wahrscheinlich manche Schweißperle auf der Stirn. Oder die Hosen voll.“ Am Ende gewannen Simon König und Jana Heinzler, die gemeinsam angetreten waren, den Wettbewerb, sie waren die Schnellsten. Sie brauchten 19,85 Sekunden für die Strecke. Zudem wurde noch in einer separaten Wertung das besonders originellste Renngefährt ausgezeichnet. Die Seifenkisten sind nämlich selbst hergestellt. Für den Heimat- und Narrenverein war das Wochenende unterdessen mit einiger Arbeit verbunden. Etwa 25 bis 30 Helfer brauche man für das Heimatfest schon, sagte Jörg Mau.