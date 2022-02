Zahl der Wohnungen im Kreis steigt

Mit 61 702 Wohnungen aller Art und Größe hat der Wohnungsmarkt im Kreis Sigmaringen das Coronajahr 2020 abgeschlossen. Das ist ein Wohnungsplus gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent und damit neuer Rekordbestand. Das sagt die aktuelle Wohnungsbestandsstatistik in der Regionaldatenbank der Statistischen Landesämter und des Bundesamtes zum 31. Dezember 2020, über die eine Pressemitteilung des Zeitungsdiensts Südwest informiert. Dafür lässt sich auf der Basis des Wohnungsbedarfsmodells des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) berechnen, dass das zum selben Zeitpunkt erreichte Verhältnis von Fertigstellungen und Bedarf bei 134,7 Prozent liegt: Der Bedarf ist also im Kreis Sigmaringen durch nachwachsende Wohnungen mehr als gedeckt.

Insgesamt gab es im Kreis Sigmaringen zum Stichtag 37 089 Gebäude mit Wohnungen, im Vorjahr waren es noch 36 820. Das sagt jedoch nichts darüber aus, ob die bestehenden Wohnungen auch zu mieten oder zu kaufen sind.

Die IW-Wissenschaftler haben bis einschließlich 2020 vorausberechnet, wie viele Wohnungen gebaut werden müssen, um mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt zu halten. Ergebnis für den Kreis Sigmaringen: Es werden jährlich 345 Wohnungen benötigt. Nach den vorliegenden Zahlen der regionalen Entwicklung für das reale Baugeschehen bis zum Jahreswechsel 2020/2021 erhöhte sich der hiesige Bestand aber tatsächlich um 465 Wohnungen oder 0,8 Prozent. Fertiggestellt wurden 469 Wohnungen. Die Differenz zum Bestandszuwachs erklärt sich laut Zeitungsdienst daraus, dass es auch Umbauten gab, bei denen aus zwei Wohnungen eine gemacht wurde.

Die Wohnungsträume zu beschreiben, die in diesem Bedarf enthalten sind und die durch Corona-Quarantänen noch verstärkt wurden, ist einfach: gute Lage, mit Balkon oder Garten, möglichst niedrige Miete, so der Zeitungsdienst. Arbeitsplatznähe und gute Infrastruktur kommen dazu. Welche der 61 702 vorhandenen Wohnungen im Kreis Sigmaringen diesem Ideal nahekommen, lasse sich statistisch nicht erfassen.

Bei der Frage, ob der Mensch lieber verdichtet oder auf Abstand wohnt, lässt sich die Antwort hingegen daraus ableiten, für was Bauherren und -damen ihr Geld ausgeben: Der größte Traum der Menschen ist und bleibt das eigene Haus für die Familie: 26 504 Einfamilienhäuser gibt es mittlerweile im Kreis, etwa 200 mehr als im Vorjahr. Aber nicht für jeden ist dieser Traum bezahlbar, weshalb die Eigentumswohnung oder das Wohnen zur Miete in einem der 3429 Mehrfamilienhäuser als Alternative in Frage kommt. Auch hier hat die Zahl nach Informationen aus der Pressemitteilung seit 2019 um 26 zugenommen. Als Mehrfamilienhäuser gelten alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen. Ähnlich gelten Häuser mit zwei Wohnungen. Von ihnen gibt es im Kreis 7117 und damit 45 mehr als im Vorjahr.

Große Wohnungen mit fünf Räumen, einschließlich Küche, und mehr waren im Kreis Sigmaringen zuletzt inklusive der Einfamilienhäuser insgesamt 36 279 erfasst. Das sind laut Zeitungsdienst etwa 58,8 Prozent des Bestandes. 12 444 Wohnungen, also 20,2 Prozent, verfügten über vier Räume, 8491 Wohnungen, also 13,8 Prozent waren Dreizimmerwohnungen, 3305 und damit 5,4 Prozent hatten zwei Räume und 1183 ein Zimmer.

Auch zur Fläche macht der Zeitungsdienst Angaben: 92 Quadratmeter hat die bundesweite Durchschnittswohnung aktuell, also 47,4 Quadratmeter pro Kopf, so das Statistische Bundesamt. Im Jahr 2000 lag die Pro-Kopf-Wohnfläche bundesweit noch bei 39,5 Quadratmetern, 1960 waren es sogar nur 19 Quadratmeter, hat das Wuppertal Institut nachgeschlagen, weil es einen Auftrag von Friday für Future bekommen hat, herauszufinden, wie Klimaneutralität schon 2035 erreicht werden kann. Der Hintergrund: Beheizung sei klimaschädlich, sofern sie nicht CO2-neutral ist, weshalb das Beschränken auf wenig Wohnraum Emissionen minimiere.