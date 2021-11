Zahl der Überschuldeten erreicht Tiefpunkt

Die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher hat in diesem Jahr auch im Ostalbkreis einen Tiefpunkt erreicht. Exakt 6,25 Prozent der Bevölkerung stecken so tief in den roten Zahlen, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr pünktlich nachkommen können.

Dies geht aus dem Schuldneratlas 2021 hervor, den die Wirtschaftsauskunftei Creditreform jetzt vorgelegt hat. Auch in der gesamten Bundesrepublik gab es einen Tiefststand. Noch nie seit Beginn der Auswertungen 2004 seien so wenige Frauen und Männer überschuldet gewesen, heißt es.

Im Ostalbkreis beträgt die Überschuldungsquote – gemeint ist damit der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen - nunmehr 6,25 Prozent. Das ist der tiefste Stand der vergangenen Jahre. Der Kreis ist im bundesweiten Ranking der 401 Stadt- und Landkreise vom 80. auf den 76. Platz aufgestiegen.

2019 hatte er allerdings bereits auf dem 74. Platz gelegen. Aber auch jetzt ist er immer noch besser als Landkreise aus dem Stuttgarter „Speckgürtel“ wie Esslingen (vom 85. auf den 89. Platz) oder Ludwigsburg (vom 94. auf den 90. Platz) und rangiert in Baden-Württemberg auf dem zehnten Platz bei 44 Stadt- und Landkreisen. Schlusslicht ist der Stadtkreis Pforzheim auf Platz 382 mit einer Verschuldungs-Quote von 14,06 Prozent.

Ein Blick in die unmittelbare Nachbarschaft: Der Landkreis Schwäbisch Hall liegt auf Rang 79 mit einer Quote von 6,30 Prozent, der Rems-Murr-Kreis liegt mit 6,94 Prozent auf Platz 109, der Landkreis Heidenheim mit 7,54 Prozent bundesweit auf Rang 139 und landesweit auf Platz 29. Dort ist die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr (8,45) ebenfalls deutlich zurückgegangen.

Im Ostalbkreis hat sich die Verschuldungsquote in den vergangenen Jahren so entwickelt: 2013 lag sie bei 6.85 Prozent und stieg 2015 auf 7,09, ein Jahr später auf 7,24 Prozent, um die beiden folgenden Jahre bei 7,23 Prozent zu verharren. Danach sank sie wieder auf 7,11 und 7,05 im vergangenen Jahr..

„Die positiven Zahlen sind in Anbetracht der lang anhaltenden Corona-Lage ein Überschuldungs-Paradoxon“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Bereits im vergangenen Jahr habe sich die Lage erstaunlich positiv entwickelt.

Die staatlichen Hilfsmaßnahmen, insbesondere das Kurzarbeitergeld und die Überbrückungshilfen, hätten massiv die Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze und die Verbraucher gestützt. „Die derzeit noch stabile Situation der Verbraucher ist eng mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden“, so Hantzsch weiter.

Die Folgen der Corona-Pandemie seien bei der Überschuldung nicht akut spürbar, sondern würden zeitverzögert und mit Langzeitwirkung auftreten. Hantzsch: „Megatrends wie gestörte Lieferketten, steigende Energiepreise und anhaltende Inflation wirken erst auf die Wirtschaft und dann auf die Geldbeutel der Verbraucher.“ Zudem hätten angesichts der unklaren Lage viele Verbraucher mit Ausgabenvorsicht und Konsumzurückhaltung reagiert und dadurch mehr als 200 Milliarden Euro zusätzlich seit Anfang 2020 angehäuft.

„Die aktuellen Zahlen zeigen uns einen positiven Gesamttrend auf fast allen Ebenen“, sagt Stephan Vila, Geschäftsführer von Creditreform Boniversum und microm. „Überschuldungsquoten und Überschuldungsfälle sinken bei Männern und Frauen sowie in fast allen Altersgruppen“, so Vila weiter.

Anlass zur Entwarnung sei dies allerdings nicht: „Zwar sinkt die direkte Betroffenheit von Unternehmen und Verbrauchern durch die Corona-Verordnung weiter“, so der Experte, „derzeit sind aber immer noch bundesweit 32 Prozent oder rund 13,5 Millionen Haushalte von Einbußen beim Haushaltsnettoeinkommen betroffen.“

Außerdem habe der sogenannte „finanzielle Stress“ der Verbraucher wieder zugenommen und sei auf dem höchsten Wert seit Mai 2020. „Altersarmut bleibt trotz allem ein Thema“, sagt Michael Goy-Yun, Geschäftsführer von Creditreform Boniversum und microm. „Die 60- bis 69-Jährigen zeigen 2021 als einzige Altersgruppe einen Anstieg der Überschuldungsfälle und -quote.“