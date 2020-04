Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Damit steigt die Zahl auf zehn - Stand Mittwochnachmittag. Indes gibt es laut Pressemitteilung inzwischen 397 bestätigte Coronavirus-Fälle, davon gelten 193 als genesen.

In der Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Dienstag nach Ostern 59 Patienten behandelt. Von allen Personen wurde ein Abstrich genommen. Zwei Personen wurden an das Schwarzwald-Baar-Klinikum überwiesen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich laut Pressemitteilung am Dienstag 48 am Coronavirus erkrankte Personen sowie drei Verdachtsfälle. Nicht alle der Patienten sind aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.