Zahl der Schwangerschaftsberatungen steigt coronabedingt

Die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Friedrichshafen und Tettnang ist eine wichtige Kontaktstelle für Familien und werdende Eltern vor und nach der Geburt und in den ersten drei Lebensjahren des Kindes, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonie.

Das vergangene Jahr habe auch corona-bedingt einen starken Zuwachs an Anfragen, Beratungen und auch (finanziellen) Hilfeleistungen gebracht. Im Vergleich mit den anderen Stellen im Land werde dabei deutlich, dass es für bestimmte Settings den persönlichen Kontakt brauche. Im Jahr 2020 hätten rund 230 Klienten Kontakt mit den beiden Beratungsstellen in Friedrichshafen und Tettnang aufgenommen. Insgesamt hätten 778 Beratungsgespräche stattgefunden, 216 mehr als 2019. Etwas mehr als die Hälfte der Beratungsgespräche (404; das sind 52 Prozent) fanden 2020 als face-to-face-Beratungen in den Räumen der beiden Beratungsstellen Friedrichshafen und Tettnang statt (2019 waren es 378 Beratungen, das entsprach einem Anteil von 67 Prozent). Über Kommunikationsmedien wurden 48 Prozent Beratungsgespräche abgedeckt: davon sind 25 Prozent postalischer Schriftverkehr, 13 Prozent Online-Beratungen und 10 Prozent der Beratungen wurden am Telefon durchgeführt.

Im Unterschied zu den vergangenen Jahren seien 2020 vermehrt schwangere Frauen zur Beratung gekommen, die bisher in Berufen tätig waren, in denen sie coronabedingt entweder in Kurzarbeit kamen oder ihre Anstellung ganz verloren hatten. Durch die Corona sei eine Personengruppe sichtbar geworden, die bisher in prekären Einkommensverhältnissen auf niedrigem Niveau zu Recht gekommen sei. Im Jahr 2020 wurden demnach von der DBS-FN insgesamt 32 780 Euro bei der Bundesstiftung beantragt und bewilligt, im Jahr 2019 waren dies insgesamt 12 300 Euro.

Die Schwangerenberatung informiert über soziale Leistungen und staatliche, kommunale und kirchliche Hilfen. Die Beratung ist kostenlos und unabhängig von Herkunft, Nationalität und Religionszugehörigkeit. Alles, was den Beratern anvertraut werde, unterliege der Schweigepflicht. Die Schwangerschaftsberatung ist eine staatlich anerkannte und vom Land Baden-Württemberg geförderte Beratungsstelle. Wichtig sei für die Menschen die persönliche Beratung, sie erfahren, dass jemand in ihrer Not an ihrer Seite ist. Beratend und unterstützend, zuhörend und verständnisvoll.

Am Freitag, 30. Juli, wird für alle Menschen rund um eine Schwangerschaft ein ökumenischer Segnungs-Gottesdienst in der Schlosskirche Tettnang gefeiert.