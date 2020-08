Zahl der Firmengründungen steigt wieder

Durch die städtische Wirtschaftsförderung versucht die Tuttlinger Verwaltung gezielt, Neugründungen „in relevanten Bereichen“, zu unterstützen, wie Stadtsprecher Arno Specht mitteilt. So biete das Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) gute Bedingungen für Start-Ups im technologischen Bereich. Insbesondere durch die Verknüpfung mit der Hochschule und den lokalen Unternehmen sei das IFC mit den Laboren, Büros und Netzwerkagenturen attraktiv. Zusammen mit Innovationsmanagerin Regina Storz-Irion versuche man, Start-Ups zu unterstützen oder an das IFC zu vermitteln. Leerstehende Gebäude oder Gewerbegrundstücke können durch die Verwaltung oder das Citymanagement an die Gründer vermittelt werden. Generell, das erklärt Specht, habe man in Tuttlingen eine „stetige Knappheit an verfügbaren Gewerbeflächen“ – gerade für Handwerksbetriebe. Mit der Umsetzung eines Handwerkerhofs soll Abhilfe geschaffen werden. Für die Tuttlinger Kernbranche – die Medizintechnik – gebe es im neuen Gewerbegebiet DonauTech noch Entwicklungsflächen. Auch auf kleineren Grundstücken. (maj)