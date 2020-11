Zahl der Coronakranken in Pflegeheimen steigt weiter

Nach Eingang von neuen Ergebnissen aus Reihentestungen in von Corona betroffenen Pflegeheimen sind weitere Coronafälle zu vermelden. Das teilt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises aktuell mit.

Weitere Testungen sind in Vorbereitung. Im Seniorenzentrum Blaustein ist leider ein weiterer Bewohner verstorben. Die Zahl der Verstorbenen erhöht sich dort auf sechs. Auch im Pflegeheim in Beimerstetten ist einer der neun an Corona erkrankten Bewohner verstorben. Pflegeheim in Blaubeuren (Karl-Christian-Planck-Spital) Im Falle des Corona-Ausbruchs im Karl-Christian-Planck-Spital sind dem Gesundheitsamt heute vier weitere an Covid-19 erkrankte Bewohner gemeldet worden.

Mehr Erkrankte in Blaubeuren

Damit sind nach derzeitigem Stand aktuell 25 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Auch fünf Mitarbeitende wurden neu Covid-19 positiv getestet. In dieser Einrichtung sind jetzt sieben Angehörige des Personals Covid-19-positiv. Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen In diesem Pflegeheim erhöht sich die Anzahl der positiv getesteten Personen um drei. Aktuell sind wurden dort vier Bewohner an Corona erkrankt sowie jetzt auch zwei Mitarbeitende.