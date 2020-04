Zahl der Corona-Todesopfererhöht sich auf 15

Schwarzwald-Baar-Kreis (sbo) - Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies meldete das Landratsamt in Villingen-Schwenningen am Donnerstag. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich damit auf 15.

Insgesamt wurden bislang 461 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind 301 inzwischen wieder genesen. Die meisten Infizierten stammen aus Villingen-Schwenningen (191), Donaueschingen (48) und Blumberg (44).

In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in VS-Schwenningen wurden am Mittwoch, 22. April, 94 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich aktuell 41 an Covid-19 erkrankte Patienten und zwei Verdachtsfälle. Nicht alle der Patienten stammen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis.