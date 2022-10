Zack – schon bleibt die Kita zu!

Mieses Karma oder dummer Zufall? Da recherchiere ich seit Wochen und endlich habe ich alle Details für meinen Artikel zusammen, der die Personalnot in den Häfler Kitas beleuchtet. Bis ich die Fülle an Informationen dann zu Papier gebracht habe – diverse Unterbrechungen wie Krankheit, Urlaub, Unvorhergesehenes inklusive – holt mich das Thema am Erscheinungstag selbst ein. Während wir in der Kita meiner Tochter bislang mit längerfristigen Betreuungsengpässen verschont blieben, erfolgte am Montagmorgen um halb acht der Paukenschlag: Per E-Mail erfahre ich, dass die Gruppe meiner Tochter von jetzt auf gleich eine Woche geschlossen bleibt. Die Erzieherinnen sind krank. Eine Minute später bricht in der Eltern-Whatsapp-Gruppe Alarm los. Wohlgemerkt besucht meine Tochter eine Ganztagsgruppe, was darauf schließen lässt, dass ein Großteil der Eltern berufstätig ist. Und weil nicht jeder von uns Eltern (so wie ich glückicherweise) Verwandtschaft in der Nähe hat, die im Betreuungs-Engpass einspringen kann, gilt es erfinderisch zu werden: Die Mama von Theo und Charlotta ist Lehrerin, schnappt sich die Kinder, fährt in die Schule, meldet sich ab und kopiert Material für ihre Vertretung. Idas Mama nimmt an diesem Tag spontan frei – „zum Glück hab ich noch ein bisschen Überzeit“ – und bekniet die Großmutter aus der Pfalz für die restlichen Tage einen Besuch am Bodensee zu machen: Ida hüten inklusive! Mit Galgenhumor besehen, könnte man das Work-and-Travel nennen. Allerdings ist den meisten Eltern das Lachen für diese Woche am Montagmorgen bereits vergangen!