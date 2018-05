Youngsterteam der TG Wangen/Eisenharz steigt auf

Mit einem souveränen Sieg im letzten Auswärtswettkampf der Kreisliga Süd der Männer in Biberach erturnte sich die jüngste Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz die Meisterschaft in der Kreisliga Süd, qualifizierte sich damit zum Aufstiegswettkampf in die Bezirksliga und schaffte mit Rang fünf den Sprung in die höhere Liga.

Als Tabellenführer „mit weißer Weste“ traf die TG Wangen/Eisenharz im Abschlusswettkampf auf den Tabellenzweiten WKG Biberach /Bad Waldsee. Für die Allgäuer Turner galt es mit einem Sieg bzw. mit mindestens einem gewonnenen Gerät die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Ziel der Gastgeber war zumindest ein Gerätegewinn, um sich die Vizemeisterschaft zu sichern und damit das Ticket für das Aufstiegsfinale zu lösen.

Forsch starteten die jungen Turner der MTG Wangen und des TV Eisenharz in den Wettkampf am Boden. Mit dem schwierigeren Kürprogramm wurden die Gastgeber sofort unter Druck gesetzt und das Bodenturnen gewonnen. Auch am Pauschenpferd und den Ringen erwies sich die TG Mannschaft als das klar bessere Team. Ausgeglichen präsentierten sich die beiden Turncrews am Sprung, den die WKG Biberach/Waldsee letztendlich mit 0,2 Punkten für sich entscheiden konnte. Am Barren und Reck dominierten dann wieder die Allgäuer Jungs und holten sich beide Gerätewertungen. Damit hatten beide Mannschaften ihr Ziel erreicht. Die TG Wangen/Eisenharz feierte den Sieg im Oberschwäbischen Derby und die ungeschlagene Meisterschaft in der Kreisliga Süd, die WKG Biberach/Bad Waldsee freute sich über die gewonnene Gerätewertung am Sprung, die damit verbundene Vizemeisterschaft und das Erreichen des Finales.

Austragungsort des Kreisligafinales war Rottweil. Mit den beiden erst platzierten Mannschaften der Kreisliga Nord, Süd, Ost und West sowie den in Relegation turnenden Absteigern der drei Bezirksligen trafen insgesamt 12 Mannschaften beim Finale aufeinander, um sich für fünf Aufstiegsplätze in die Bezirksliga zu empfehlen. TG-Trainer Robert Teiber zählte seine jungen Turner vorab nicht zum Favoritenkreis, weckte, im Falle eines guten Wettkampfes, jedoch Hoffnungen auf einen Mittelfeldplatz.

Zu Wettkampfbeginn stand für die Mannen der TG Wangen/Eisenharz Bodenturnen auf dem 12 x 12 Meter großen Bodenquadrat auf dem Programm. Mit Jakob Teiber, Benjamin Mayer und Felix Biggel präsentierten drei Allgäuer Turner gute Kürübungen und erturnten hohe Wertungen. Nicht ganz fehlerfrei hingegen die Akrobatiksprünge von David Stüber und Julian von Kirn, was zu Punktabzügen führte. Am Pauschenpferd zeigte Pascal Schober, nach seiner Skifahrverletzung zum ersten Mal wieder im Kader, aus dem Stand was alles in ihm steckt. Eine Übung ohne Fehl und Tadel bescherte ihm und seinem Team eine der höchsten Noten am Pauschenpferd. Da auch Manuel Zodel, Tizian Müller und Jakob Teiber ihre Übungen ohne Sturz vom Gerät durchbrachten, stand das beste Pauschenpferdresultat aller angetretenen Mannschaften und die Führung nach zwei Gerätedurchläufen für die TG Turner zu Buche. An den Ringen überzeugte Manuel Zodel mit einer schwungvollen Kür und sicherte seinem Team eine weitere hohe Wertung. Felix Biggel turnte, mit einem Handstanddrücker und der Stützwaage, schwierige Elemente, hatte jedoch beim Abgang, einem Salto rückwärts gestreckt mit halber Schraube, Standschwierigkeiten. Pascal Schober und Jakob Teiber hielten mit soliden Vorträgen das TG Team auf Platz zwei zur Halbzeit. Pech für das Allgäuer Turnteam dann am vierten Gerät, dem Sprung. Sechskämpfer Jakob Teiber zeigt einen tollen Handstandüberschlag über den 1,35 Meter hohen Sprungtisch, verdreht sich das Knie bei der Landung und steht seiner Mannschaft für den weiteren Wettkampfverlauf, besonders an seinem Spezialgerät Barren, nicht mehr zur Verfügung. Mit einer „jetzt erst recht Einstellung“ meißelten die anderen vier TG Turner ihre Überschläge in den sicheren Stand, konnten das Abrutschen auf Platz fünf jedoch nicht verhindern, da die Konkurrenz ebenfalls stark am Sprung turnte. Am Barren verschafften sich die Allgäuer, mit der drittbesten Teamleistung, wieder etwas Luft und kletterten im Ranking wieder auf Platz drei nach oben. Felix Biggel überzeugte mit einer spektakulären Moystemme und erwies sich als einer der Topturner in der Holmengasse.

Im letzten Gerätedurchgang galt es nun den kleinen Vorsprung auf die Verfolger möglichst zu halten. Bis Platz acht lagen die Mannschaften alle dicht gedrängt beieinander. David Stüber setzte als erster TG-Turner am Reck auf volles Risiko, zeigte seinen erst kürzlich erlernten Flugteil über die Reckstange und landete anstatt im Hang unsanft auf dem Hosenboden unterm Reck. In Folge turnten seine Teamkameraden aber ihre Kürübungen ordentlich durch, wobei Julian von Kirn mit einem knappen Zehner als letzter TG Turner die höchste Note zum Teamergebnis am Reck beisteuerte. Hatte die abschließende Reckleistung zum Halten eines Aufstiegsplatzes gereicht? Wie erwartet mussten die Allgäuer Turner nochmals ein paar Mannschaften, welche im letzten Gerätedurchgang an anderen Geräten mehr Punkte erturnen konnten, vorbeiziehen lassen aber letztendlich überraschten sie Trainer Robert Teiber und sich selbst mit Abschlussrang fünf und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Im Meister- und Aufstiegskader der TG Wangen/Eisenharz 3 turnten David Stüber, Tizian Müller, Pascal Schober, Leo Mörsch, Felix Biggel, Manuel Zodel, Janis Hermel, Jakob Teiber, Julian von Kirn, Benjamin Mayer, Felix Wetschorek und Elias Schmelzenbach.